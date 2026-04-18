Sabato 18 aprile torna il Serale di Amici 25, con una nuova puntata che promette momenti di spettacolo e tensione. Sono confermati gli ospiti e i giudici che giudicheranno le performance dei concorrenti, mentre uno di loro è stato eliminato nella precedente puntata. La serata sarà trasmessa in prima serata, attirando ancora una volta l’attenzione di molti telespettatori appassionati del talent.

Torna con una nuova, attesissima, puntata il Serale di Amici 25 che sabato 18 aprile terrà incollati alla tv gli appassionati del longevo programma di Maria De Filippi. Tanti gli ospiti e i giudici di questo appuntamento del sabato sera, alcuni di loro particolarmente competitivi, che ci regaleranno momenti di puro show. Dopo qualche eliminazione importante nelle scorse puntate, chi sarà eliminato questa sera? Amici 25, le anticipazioni del Serale del 18 aprile. La quinta puntata del Serale di Amici 25 entra subito nel vivo con tre manche molto accese, in cui si vedono sfide ben precise tra i concorrenti. Nella prima si scontrano le squadre Cuccarini-Peparini e Zerbi-Celentano.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Serale Amici 25, le anticipazioni del 18 aprile: gli ospiti, i giudici e chi è stato eliminato

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