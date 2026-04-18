Se la costa brucia e l’unica via di fuga è il mare | esercitazione sul litorale di Otranto

Durante l’estate del 2025, un incendio scoppiato in una località del litorale di Otranto ha reso necessarie evacuazioni di emergenza. Le fiamme si sono sviluppate in una zona chiamata Orte, costringendo le persone a lasciare le abitazioni cercando rifugio nel mare. In risposta all’evento, si è tenuta un’esercitazione sul litorale per testare le procedure di emergenza in caso di incendi di vasta portata.