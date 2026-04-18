Scoperto mentre passeggia sul lungomare nonostante l' espulsione dal Paese | 24enne rimpatriato

Due giovani sono stati fermati dai carabinieri sul lungomare di Senigallia a causa di comportamenti sospetti, nonostante uno di loro fosse stato già rimpatriato dal Paese. Uno dei due, un ragazzo di 24 anni, è stato scoperto mentre passeggiava nella zona, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. I militari hanno controllato i movimenti dei due e hanno deciso di intervenire.

SENIGALLIA - Ad attirare l'attenzione dei carabinieri erano stati i movimenti sospetti con cui due giovani si stavano aggirando sul lungomare. Un comportamento che ha fatto scattare l'identificazione e successivamente le manette ai polsi a uno di loro. E' quanto successo nelle scores ore quando i.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Va in arresto cardiaco mentre passeggia sul lungomare, donna salvata dai soccorritori Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Scoperto mentre passeggia sul lungomare nonostante l'espulsione dal Paese: 24enne rimpatriato; Scoperto mentre passeggia sul lungomare nonostante l'espulsione dal Paese: 24enne rimpatriato; Passeggia sul lungomare quando sente gridare 'aiuto': riesce a salvare un uomo che risulta essere ricercato per un duplice omicidio appena commesso. Lui scappa, l'allarme della polizia; Paziente muore dopo l'intervento al cuore, tre strutture condannate a risarcire un milione di euro. Proiettile vagante si conficca sul gluteo mentre passeggia con la fidanzata la Vigilia di NataleOccorrerà indagare per capire se si tratta del primo proiettile vagante dei festeggiamenti natalizi ad aver ferito un uomo o se si tratta d'altro. Di certo c'è che i carabinieri – allertati dal 112 -, ... fanpage.it Un’inchiesta di BBC Future di Thomas Germain, ha scoperto cosa succede quando si elimina la luce blu https://shorturl.at/VKVCq facebook De Rossi ha scoperto grazie a #Sportitalia un giovane della Primavera: Jacopo Grossi A due giorni dalla sfida contro il Pisa, l’allenatore del #Genoa ha parlato in conferenza stampa dei giovani da aggregare alla prima squadra. x.com