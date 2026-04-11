Durante la settimana dal 13 al 19 aprile 2026, diverse città italiane saranno interessate da scioperi e agitazioni sindacali. Le categorie coinvolte includono il personale delle farmacie, degli autobus e i dipendenti di alcune emittenti televisive pubbliche. Viene segnalata la sospensione di servizi e programmi in diverse aree del paese, con modalità e orari variabili a seconda delle diverse proteste in programma.

Nella settimana dal 13 al 19 Aprile 2026 il calendario degli scioperi si annuncia intenso, con impatti diffusi su trasporti, sanità e servizi. Si parte lunedì 13 con uno stop nazionale nelle farmacie e con due agitazioni nel trasporto pubblico locale tra Calabria (IAS Autolinee a Corigliano-Rossano) e Campania (EAV a Napoli). Mercoledì 15 mobilitazione nel Comune di Villafranca di Verona per la Polizia Locale. Tra giovedì e venerdì spiccano lo sciopero in RAI (dalle 05.30 del 16 alle 05.30 del 17) e, il 17, nuovi stop nel TPL a Milano, Pavia, Monza e Brianza e Lodi, oltre che a Salerno e provincia; sullo Stretto, a Messina, si ferma Blujet. Nella stessa giornata interessati anche la sanità privata e i servizi in appalto al Servizio sanitario di Lecce. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scioperi settimana dal 13 al 19 aprile 2026, le città coinvolte: si fermano farmacie, bus e programmi Rai

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