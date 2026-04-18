Scempio al cimitero Svolta nelle indagini | nei guai due 15enni Sono loro i vandali

Due ragazzi di 15 anni, residenti a Pesaro, sono stati individuati come presunti responsabili di un grave atto di vandalismo avvenuto al cimitero di San Decenzio tra l’1 e il 2 aprile. Le indagini hanno portato alla loro identificazione e sono attualmente sotto inchiesta per aver imbrattato e danneggiato diverse tombe e strutture del camposanto. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Sono due quindicenni, abitano a Pesaro. Sono i presunti autori del vasto imbrattamento fatto al cimitero del San Decenzio, durante la notte tra l’1 e il 2 aprile scorsi. Sono stati identificati negli ultimi giorni dai carabinieri della Compagnia di Pesaro, dopo lunghe indagini perché inizialmente gli elementi a disposizione degli inquirenti sembravano essere davvero pochi. I due minori hanno fatto danni per decine di migliaia di euro, hanno lasciato sgomenti e pieni di rabbia i parenti che si sono visti addirittura le foto delle tombe dei loro cari coperti dalla vernice spray, hanno indotto lo stesso sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, ovviamente indignato anche lui, a fare personalmente un esposto per il fatto: eppure, dietro questo gesto, almeno per ora, pare non ci sia nessuna motivazione logica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scempio al cimitero. Svolta nelle indagini: nei guai due 15enni. Sono loro i vandali Notizie correlate «Il pusher ucciso a Rogoredo era disarmato, niente impronte sulla pistola a salve»: la svolta nelle indagini che mette nei guai la poliziaAbderrahim Mansouri, il presunto pusher ucciso lo scorso 26 gennaio nel «boschetto» di Rogoredo, potrebbe essere stato ucciso da un poliziotto anche... Il blitz al cimitero delle macchine. Scoperte due officine abusive. Nei guai meccanici senza regoleUn grande deposito di auto abbandonate, un’officina abusiva dove si riparavano anche 12 macchine “in nero“ alla volta, danni ambientali e addirittura... Panoramica sull’argomento Si parla di: Scempio al cimitero. Svolta nelle indagini: nei guai due 15enni. Sono loro i vandali. Scempio al cimitero. Svolta nelle indagini: nei guai due 15enni. Sono loro i vandaliTombe imbrattate, i carabinieri hanno individuato i presunti responsabili. Il motivo del gesto? Una spedizione per vantarsi con gli amici. ilrestodelcarlino.it Vandali devastano il cimitero. Scritte oscene, tombe imbrattate. Lo scempio e la rabbia dei parentiHanno imbrattato con lo spray le foto dei morti sulle tombe, scritto bestemmie, fatto disegni osceni. Una devastazione come quella dell’altra notte, al cimitero centrale, in via Mirabelli, non si era ... ilrestodelcarlino.it