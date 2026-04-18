Sara Gaudenzi e Cristiana Anania, entrambe ex troniste di Uomini e Donne, sono coinvolte in una disputa pubblica che si svolge sui social media. Le due hanno scambiato accuse di falsità e affermazioni di complotti, rispondendosi con commenti duri e provocatori. La lite tra le ex protagoniste si estende oltre le telecamere e prosegue attraverso post e risposte online, senza segnali di una tregua in vista.

Sara Gaudenzi e Cristiana Anania ai ferri corti. Accuse di falsità, complotti e risposte al vetriolo sui social: la guerra tra le due ex protagoniste di Uomini e Donne continua fuori dagli studi televisivi, con stoccate sempre più dure. Ecco gli ultimi aggiornamenti!. C’è una rivalità che non accenna a placarsi, neanche ora che i riflettori di Uomini e Donne si sono spenti. Sara Gaudenzi e Cristiana Anania, le due troniste della stagione appena conclusa del celebre dating show di Canale 5, continuano a scontrarsi — stavolta attraverso interviste, social network e messaggi nemmeno troppo velati. Una guerra che il pubblico segue con grandissimo interesse e che rischia di diventare il gossip dell’anno.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Sara Gaudenzi e Cristiana Anania: la faida tra le ex troniste di Uomini e Donne non si ferma

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