Sapori dal mondo e street food | a Novara torna l' Euro Mercato 4 giorni di festa in città

A Novara, il centro cittadino si sta preparando ad accogliere l'Euro Mercato, un evento che durerà quattro giorni e offrirà ai visitatori una vasta selezione di street food e prodotti provenienti da diversi paesi. Durante l'iniziativa, le strade si riempiranno di bancarelle e stand dedicati a specialità gastronomiche e artigianali di varie nazioni. L'evento mira a coinvolgere cittadini e visitatori in un’esperienza di scoperta culinaria e culturale.

Il centro di Novara si prepara a trasformarsi in un villaggio del gusto e dell'artigianato internazionale. Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio, infatti, l'area di viale Turati ospita una nuova edizione dell'Euro Mercato, la manifestazione che porta in città i sapori e i prodotti tipici.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Torna il Mercato Europeo: quattro giorni di street food, tradizioni e sapori dal mondoL’evento, realizzato in collaborazione con Anva e Confesercenti Parma e con il patrocinio del Comune di Parma, porterà nel cuore della città un ricco... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sapori dal mondo e street food: a Novara torna l'Euro Mercato, 4 giorni di festa in città; In centro la primavera. Piazze in festa: mercati finale di un Prato di libri. Vintakid e street food; Seoul arriva a Milano: il Festival Coreano di Mercato Centrale; Finesettimana da vivere in città: tante le occasioni tra Street Food, antiquariato e libri. Prato della Valle capitale della cucina di strada e dei sapori del mondoFino al 15 aprile, dopo l'inaugurazione odierna, migliaia di visitatori avranno la possibilità di tuffarsi nella gastronomia a 360 gradi servendosi in decine di stand specializzati nelle prelibatezze ... padovaoggi.it Un weekend tra i sapori dal mondo. Street Food, il villaggio del cibo: Piazza Ariostea, una grande festaL’inaugurazione domani, alle 18, con gli stand fino a mezzanotte. Poi sabato e domenica dalle 12 alle 24. L’evento è organizzato da Alfredo Orofino, presidente di Airs, con Confartigianato Imprese Fer ... msn.com L'OLIO MOTORE ROYAL PURPLE 5W-30 Euro Formula è sul mercato da circa un anno ed è già un grande successo, grazie alle eccellenti caratteristiche antiattrito. Royal Purple 5W-30 Euro Formula garantisce una protezione superiore per cilindri e turbi facebook Mercato civico - Presentato il nuovo progetto da 6 milioni di euro x.com