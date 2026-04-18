Samsung RF65DG9H0EB1EF | Guida alla Family Hub e consumi

Un articolo fornisce informazioni sulla serie di frigoriferi Samsung RF65DG9H0EB1EF, con particolare attenzione alle funzionalità del sistema Family Hub e ai consumi energetici. Viene anche indicata una nota di trasparenza riguardante la presenza di link di affiliazione, che potrebbero generare commissioni senza influire sui costi per l'utente.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Family Hub™: oltre il frigo, un centro di comando domestico. L’integrazione della tecnologia AI Family Hub™ trasforma questo frigorifero Samsung da semplice elettrodomestico per la conservazione a vero e proprio hub interattivo per la gestione quotidiana della casa. Il cuore pulsante di questa interfaccia è il grande touchscreen integrato nella porta superiore destra, che funge da punto di accesso centralizzato per diverse funzioni progettate per ottimizzare i flussi di lavoro domestici.🔗 Leggi su Ameve.eu

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