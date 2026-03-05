La Lexus NX 450h+ è un’auto ibrida plug-in che punta a ridurre i consumi senza rinunciare al comfort. La vettura si distingue per un design curato nei dettagli e per le caratteristiche tecniche che favoriscono una guida fluida e silenziosa. La casa giapponese presenta un modello che combina tecnologia avanzata e attenzione ai particolari, offrendo un’esperienza di guida di livello superiore.

309 CV, trazione integrale intelligente e fino a 98 km in elettrico: il lusso giapponese che unisce precisione ed efficienza, con materiali e assemblaggi che stupiscono per qualità e robustezza C’è un modo diverso di intendere il lusso, meno ostentato e più legato alla ricerca del dettaglio. È la filosofia che accompagna Lexus fin dal 1989, anno di nascita del marchio, e che nel tempo ha portato innovazioni pionieristiche come la RX del 1998, primo SUV premium della storia, e la RX 400h del 2004, antesignana dell’ibrido nel segmento. Oggi la Lexus NX 450h+ Plug-in AWD F-Sport rappresenta l’evoluzione di quel percorso. Un SUV medio (di... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lexus NX 450h+: ibrida plug-in, bassi consumi e si guida in prima classe

