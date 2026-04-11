Hades 2 Supergiant annuncia data ed orario di sblocco su PS5 e Xbox Series X|S

Supergiant Games ha annunciato la data e l’orario di uscita di Hades II sulle console PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il gioco sarà disponibile a partire da una determinata ora e giorno, segnando l’arrivo ufficiale della nuova avventura su queste piattaforme. L’annuncio ha suscitato grande interesse tra i fan, che ora possono pianificare il momento di gioco.

L’attesa è finita: Hades II sta per arrivare anche su console, e ora c’è un dettaglio che tutti aspettavano. Non solo la data, ma anche l’orario preciso in cui sarà possibile iniziare a giocare. Supergiant Games ha infatti svelato quando si apriranno ufficialmente le porte dell’Inferno su PlayStation 5 e Xbox Series XS. Una comunicazione importante, perché cambia le abitudini di chi pensava di poter giocare già da mezzanotte. E insieme al lancio arrivano anche aggiornamenti e novità per tutte le altre piattaforme. La data da segnare è martedì 14 aprile 2026. Ma il vero dettaglio è l’orario: in Italia, Hades II si sbloccherà alle 19:00. Questo perché il lancio è sincronizzato a livello globale, quindi non segue la mezzanotte locale ma un orario unico per tutti i Paesi.🔗 Leggi su Game-experience.it

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