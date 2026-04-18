Sabato si è svolto un evento dedicato allo shopping, con particolare attenzione alle collaborazioni più interessanti della stagione. Tra le novità più discusse ci sono una capsule di abbigliamento creata dall’unione tra un’attrice nota e un marchio svizzero di calzature sportive, e le nuove sneakers firmate da un famoso marchio di abbigliamento sportivo in collaborazione con un designer noto. Molti acquirenti hanno preso parte alle vendite e alle presentazioni di queste collezioni.

La capsule di abbigliamento nata dall'incontro tra Zendaya e il marchio svizzero On, le Puma di Jil Sander e le Onitsuka Tiger di Versace sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend +++dropcap L'unione fa la forza. Ed è più vero che mai nel caso delle collaborazioni fashion, quando a unirsi sono due brand, portatori di identità diverse eppure complementari, oppure un marchio e un'artista (o una star di Hollywood insieme al suo stylist), in grado di reinterpretare un accessorio cult con la propria visione creativa, dandogli nuova vita e rinnovato fascino. Nascono così, da incontri inaspettati e perfette sinergie, alcuni degli oggetti più speciali e desiderati della stagione.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sabato shopping: le collaborazioni più hot della stagione

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