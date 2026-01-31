Bridgerton inaugura una stagione di collaborazioni speciali

Netflix rilancia con la sua quarta stagione di Bridgerton, che torna a conquistare il pubblico. Tra ambientazioni eleganti, sguardi nascosti e una colonna sonora rivisitata in chiave orchestrale, la serie continua a essere un successo tra più generazioni. La produzione conferma di saper mescolare glamour e musica in modo efficace, attirando sempre più fan.

Tra salotti ovattati, sguardi rubati e un uso chirurgico della musica pop riletta in chiave orchestrale, Bridgerton torna su Netflix con la sua quarta serie riconfermandosi un fenomeno culturale capace di coinvolgere generazioni. Mentre il destino di Benedict e Sophie deve essere ancora scritto — gli ultimi quattro episodi saranno disponibili in streaming a partire dal 26 febbraio 2026 — sono tante le collaborazioni pensate per portare un pizzico della magia della serie nella vita reale.  Pandora ha lasciato una collezione composta da 14 gioielli ispirati al romanticismo, reinterpretando la ricca simbologia dei gioielli dell’epoca Regency in chiave contemporanea. 🔗 Leggi su Panorama.it

