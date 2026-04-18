sabato a teatro con il polvarone e tante stagioni

Sabato sera nel teatro di Capolona con l'apertura della stagione “Rassegnamoci”. Alle 21, sul palco del cinema nuovo, va in scena “Come eravamo”, uno spettacolo della compagnia del Polvarone. La serata segna l'inizio di una serie di appuntamenti teatrali previsti nelle prossime settimane. La rappresentazione coinvolge diversi attori e fa parte di un programma che prosegue con altri eventi e produzioni.

Arezzo, 18 aprile 2026 – Un sabato sera a teatro. Si parte con la stagione «Rassegnamoci» al cinema nuovo di Capolona, stasera alle 21 appuntamento con “Come eravamo” in scena la compagnia del Polvarone. Il gruppo guidato da Roberta Sodi metterà in scena una commedia brillante e molto divertente che rivisita gli anni Cinquanta attraverso le migliori scenette del Polvarone. Il tutto con gli intermezzi divertenti e scanzonati degli Ardacapo, ormai partner fissi ed affiatatati del Polvarone. Il cast è molto numeroso con una variabile di età che va dai 7 agli 80 anni. Torna al Teatro di Cavriglia, promossa dal Comune e dalla Materiali Sonori, la rassegna “Primavera a Teatro”, una serie di proposte che provengono dal territorio valdarnese.🔗 Leggi su Lanazione.it

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