Ruba il portafoglio a una donna disabile | ragazza arrestata al supermercato

Una donna disabile ha subito il furto del portafoglio all’interno di un supermercato. La ragazza coinvolta è stata fermata e arrestata dalle forze dell’ordine subito dopo l’accaduto. Il personale di sicurezza ha catturato l’autrice del gesto e ha chiamato le autorità, che hanno provveduto a portarla in commissariato. La vittima, presente nel negozio, ha assistito alla scena senza intervenire direttamente.

Un gesto rapido, quasi invisibile tra le corsie affollate del supermercato. Ma non abbastanza da sfuggire agli occhi attenti del personale addetto alla vigilanza.È finita in manette una ragazza di 26 anni, di origine bulgara e residente in provincia di Milano, arrestata nella mattinata di venerdì.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Ragazza ruba al supermercato e prende a morsi il lavoratore che prova a fermarlaLa donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata bloccata dal personale del supermercato dopo aver tentato di scappare con la spesa rubata. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Brescia, ruba il portafoglio a una persona vulnerabile: arrestata 26enne; Ruba il portafoglio a un magistrato sul bus: 4 mesi di condanna a un senzatetto; Ruba il portafoglio a una donna disabile: ragazza arrestata al supermercato - BresciaToday; Ruba portafoglio a disabile al Lidl: arrestata 26enne. Ruba il portafoglio a una cliente disabile: arrestata 26enneHa sottratto un portafoglio dalla borsa di una cliente con disabilità: una 26enne di origine bulgara è stata arrestata in flagranza dai Carabinieri a Brescia. elivebrescia.tv Brescia, ruba il portafoglio a una disabile nel supermercato: 26enne arrestataÈ stata sorpresa mentre sottraeva il portafoglio a una cliente affetta da disabilità cognitiva e motoria. Per questo una donna di 26 anni, di origine ... bsnews.it A Catania un 46enne è stato denunciato per furto aggravato: l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe rubato un contatore dell’acqua ed è stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza. facebook Risiko, bocce, ruba bandiera e alianti: torna il Festival del gioco. Gli organizzatori: «Così si ricostruisce la comunità» x.com