Ruba il cartellino all' arbitro e lo incendia | scena incredibile a Wembley!

Durante un evento benefico a Wembley, un uomo ha sottratto il cartellino di un arbitro e lo ha dato alle fiamme davanti al pubblico. La scena è durata pochi istanti e ha suscitato grande sorpresa tra gli spettatori presenti. La polizia è intervenuta sul posto per gestire l’incidente e garantire la sicurezza. Non sono stati riportati feriti o altre conseguenze dirette legate all’episodio.

Una scena del genere, probabilmente, non l'avevate mai vista prima. Durante il Sidemen Charity Match, partita benefica tra youtubers e star del web che ogni anno si gioca nell'iconico Wembley, l'arbitro Mark Clattenburg, che nel 2016 diresse la finale di Champions a San Siro tra Real Madrid e Atletico, ha ammonito Max Fosh dopo un fallo. Peccato che il comico ha ben deciso di far sparire il cartellino con un trucco di magia alquanto inaspettato. .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ruba il cartellino all'arbitro e lo incendia: scena incredibile a Wembley! Notizie correlate Ruba un motorino e lo incendia, trovato dagli agenti con lo sguardo fisso a osservare le fiammeIl proprietario del mezzo, contattato dagli agenti, si è recato sul posto e non ha potuto fare altro che osservare i resti del proprio mezzo... Gesto osceno in campo: l'arbitro lo rivede al Var ed estrae il cartellino rossoEpisodio curioso e piuttosto singolare in Brasile: Allan, giocatore del Corinthians, è stato espulso per aver compiuto un gesto provocatorio,...