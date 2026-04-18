Un nuovo modello di Aprilia, denominato RS 457 GP Replica, arriva sul mercato portando con sé le caratteristiche ispirate alla MotoGP. La moto si distingue per le sensazioni di velocità e le emozioni forti che richiama, grazie a un design e a componenti che richiamano direttamente le competizioni di massimo livello. L’azienda presenta questa versione come una proposta rivolta agli appassionati di corse e di guida sportiva.

Gas ed emozioni. E con le sensazioni forti e chiare della MotoGp. Insomma, Aprilia mette sul mercato un’altra tentazione. Raffinata, aggressiva e forte di un imbattibile rapporto pesopotenza, Aprilia RS 457 è in breve tempo diventata il punto di riferimento della sua categoria e arriva ora in una versione davvero unica, caratterizzata da un allestimento ancora più ricco e da grafiche assolutamente esclusive. RS 457 GP Replica è ancora più performante nella guida sportiva grazie all’utilissimo cambio elettronico quick shift di serie, che permette di inserire e scalare marcia senza l’utilizzo della frizione, proprio come nelle moto da corsa, e grazie alle pastiglie del freno anteriore dal maggior coefficiente di attrito che consentono frenate ancora più efficaci.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - RS 457 GP Replica. La ’giovane’ di Aprilia con il Dna da MotoGP

Notizie correlate

Aprilia RS 457 GP Replica: la sportiva A2 si ispira alla MotoGP(Adnkronos) – La Aprilia RS 457 GP Replica segna un passo deciso verso il mondo delle competizioni per una delle sportive più apprezzate tra i...

Aprilia domina il mercato delle sportive: RS 660 e RS 457 sono le più vendute in ItaliaAprilia consolida la propria leadership nel mercato delle sportive carenate con un risultato che nel 2025 assume un valore ancora più netto: RS 660 è...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: RS 457 GP Replica. La ’giovane’ di Aprilia con il Dna da MotoGP; Trofeo Aprilia RS 457, aperte le iscrizioni: via da Vallelunga, calendario e costi.

RS 457 GP Replica. La ’giovane’ di Aprilia con il Dna da MotoGPGas ed emozioni. E con le sensazioni forti e chiare della MotoGp. Insomma, Aprilia mette sul mercato un’altra tentazione. Raffinata, ... quotidiano.net

Aprilia RS 457 GP Replica: Il DNA da pista scende in stradaLa sportiva A2 è ora disponibile con un più ricco allestimento e i colori del Team Factory. In vendita a 7.550 euro Il legame tra il reparto corse di Noale e la produzione di serie non è mai stato ... dueruote.it

Una moto che segna l’inizio di un nuovo capitolo ma la storia è sempre la stessa: l’identità della R9 nasce dal DNA da competizione di Yamaha! Grazie alla tecnologia sviluppata appositamente per le competizioni e gli elementi di design della MotoGP la R9 è - facebook.com facebook