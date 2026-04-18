RS 457 GP Replica La ’giovane’ di Aprilia con il Dna da MotoGP
Un nuovo modello di Aprilia, denominato RS 457 GP Replica, arriva sul mercato portando con sé le caratteristiche ispirate alla MotoGP. La moto si distingue per le sensazioni di velocità e le emozioni forti che richiama, grazie a un design e a componenti che richiamano direttamente le competizioni di massimo livello. L’azienda presenta questa versione come una proposta rivolta agli appassionati di corse e di guida sportiva.
Gas ed emozioni. E con le sensazioni forti e chiare della MotoGp. Insomma, Aprilia mette sul mercato un’altra tentazione. Raffinata, aggressiva e forte di un imbattibile rapporto pesopotenza, Aprilia RS 457 è in breve tempo diventata il punto di riferimento della sua categoria e arriva ora in una versione davvero unica, caratterizzata da un allestimento ancora più ricco e da grafiche assolutamente esclusive. RS 457 GP Replica è ancora più performante nella guida sportiva grazie all’utilissimo cambio elettronico quick shift di serie, che permette di inserire e scalare marcia senza l’utilizzo della frizione, proprio come nelle moto da corsa, e grazie alle pastiglie del freno anteriore dal maggior coefficiente di attrito che consentono frenate ancora più efficaci.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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