I Carabinieri della compagnia di Pomezia hanno svelato un giro di prostituzione sul litorale romano. Sono state emesse due misure cautelari con l’accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L’indagine ha portato alla luce attività illecite legate alla gestione e allo sfruttamento di persone coinvolte in pratiche sessuali a pagamento. Non sono state rese note ulteriori informazioni sui soggetti coinvolti o sui dettagli dell’operazione.

È stato scoperto un giro di prostituzione sul litorale di Roma, grazie all’operato dei Carabinieri della compagnia di Pomezia. Questi ultimi hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti di un uomo di 60 anni, di nazionalità italiana, e di una trans di 70 anni, di origine peruviana. Entrambi erano già noti alle forze dell’ordine e sono gravemente indiziati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in concorso. L’inchiesta ha rivelato una sistematica attività di lucro ai danni di diverse persone trans che si prostituiscono lungo il litorale sud romano. L’indagine, condotta...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, due misure cautelari

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