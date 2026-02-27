Adesso l’Atalanta si gode Palladino Il dopo Gasperini regala solo sorrisi

L’Atalanta sta vivendo un momento di serenità con Palladino in panchina, mentre il nuovo corso si sta delineando senza intoppi. Il direttore generale della società ha espresso grande fiducia nel talento del tecnico, sottolineando le sue qualità innate. Ricordando esperienze passate, si evidenzia come le scelte di questa natura possano influenzare il percorso della squadra nel breve e nel lungo termine.

Di lui il Ceo nerazzurro Luca Percassi ha detto che «è un predestinato». Le stesse parole pronunciate qualche anno fa da Adriano Galliani, quando a sorpresa gli aveva consegnato il Monza in Serie A a pochi giorni dalla sfida contro la Juventus. In entrambi i casi la scelta di puntare su di lui si è rivelata vincente. Sono bastati, infatti, davvero pochi mesi a Raffaele Palladino per conquistare la Dea ed entrare nel cuore dei tifosi atalantini. Il tecnico napoletano ci è riuscito in fretta e a suon di vittorie. Tanto che ora l'accostamento con uno dei suoi maestri (quel Gian Piero Gasperini, che sulla panchina dell'Atalanta ha scritto la storia) non appare più così blasfemo.

Palladino a Dazn dopo Atalanta Inter: «Piano gara diverso dagli ultimi anni, stando bassi. Djimsiti? L’ho abbracciato per questo motivo. Roma? Gasperini è stato un maestro per me»IL PIANO GARA E LA SCONFITTA – «Abbiamo fatto un piano gara diverso rispetto a quello degli ultimi anni, stando un po’ più bassi.

Atalanta, Palladino: «Focus sulla gara, non è confronto tra Gasperini e me»«Sono focalizzato sulla partita, non è un confronto tra Gasperini e me, ma tra Roma e Atalanta».

Roma-Milan: le parole di Gasperini a Sky Sport | Serie A

