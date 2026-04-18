Roma-Atalanta oggi in TV dove vederla su DAZN o Sky e in streaming | orario e formazioni

Stasera si gioca Roma-Atalanta, una partita di Serie A che si disputa sabato sera. La gara si tiene allo stadio della capitale e vede la squadra ospite affrontare i bergamaschi in un match che potrebbe avere ripercussioni sulla classifica. La partita viene trasmessa in diretta su DAZN e Sky, con opzioni di streaming disponibili per gli abbonati. Le formazioni ufficiali verranno comunicate poco prima del calcio d'inizio.

La Roma ospita l'Atalanta nel sabato sera di Serie A, una sfida al sapore di Europa con Gasperini che ritrova la sua ex squadra: dove vedere la partita in tv e in streaming.🔗 Leggi su Fanpage.it

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