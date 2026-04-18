Roma-Atalanta 1-1 l’Olimpico fischia i giocatori giallorossi | cos’è successo

Nella partita tra Roma e Atalanta, terminata con un pareggio 1-1, il match è stato caratterizzato da un gol di Krstovic al 13’ e da una rete di Hermoso su calcio al volo poco prima della fine del primo tempo. All’interno dello stadio, alcuni tifosi hanno fischiato i giocatori della squadra di casa al termine dell’incontro. La gara si è disputata nella 33esima giornata di Serie A.

(Adnkronos) – Roma-Atalanta finisce 1-1 oggi, sabato 18 aprile. Il big match della 33esima giornata di Serie A si apre con il gran gol di Krstovic al 13', a cui replica Hermoso con un sinistro al volo poco prima dell'intervallo. Con questo risultato, gli uomini di Gasperini restano sesti a 58 punti e vedono complicarsi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it LIVE Atalanta – Roma: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto Notizie correlate Roma Milan, che tegola per i giallorossi: infortunio e cambio forzato per Koné! Ecco cos’è successoCalciomercato Cremonese, colpo a sorpresa in attacco: dal Parma arriva Djuric! Cifre e dettagli Massara annuncia: «Tsimikas? C’è un dialogo col... Roma-Bologna, rigore segnato da Malen ma i giallorossi chiedono un altro penalty. Cos’è successo in Europa League(Adnkronos) – Succede di tutto nel secondo tempo di Roma-Bologna, ritorno degli ottavi di Europa League allo stadio Olimpico oggi, giovedì 19 marzo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Roma-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma - Atalanta; Pronostico Roma-Atalanta | Serie A 2025/26; Roma-Atalanta oggi in TV, dove vederla su DAZN o Sky e in streaming: orario e formazioni ufficiali. Roma-Atalanta termina 1-1 Al Krstovic per la Dea risponde Hermoso CRONACA e FOTOAl 12' Roma-ATALANTA 0-1 12! Rete di Nikola KRSTOVIC! Puntuale intervento di De Roon, bravo a servire Krstovic che di prima intenzione incrocia con il destro e batte Svilar. ansa.it Roma-Atalanta 1-1: video, gol e highlightsCon l’1-1 dell’Olimpico la Roma aggancia il Como al quinto posto e non la Juventus. L’Atalanta resta ancora in corsa per un piazzamento ma la situazione si complica. Krstovic porta in vantaggio la squ ... sport.sky.it Le pagelle di Roma-Atalanta 1-1: Champions lontana per i giallorossi - facebook.com facebook SERIE A I Roma-Atalanta termina 1-1 per la 33esima giornata. Al gol di Krstovic per la Dea al 12' risponde Hermoso per i giallorossi al 45' CRONACA e FOTO ansa.it/sito/notizie/s… x.com