Domenica 15 marzo alle 18:00, la Roma affronterà il Como al Sinigaglia in una partita decisiva per la corsa alla Champions League. In assenza di N’Dicka, Gasperini dovrà decidere tra Hermoso, Ghilardi e Celik per comporre la linea difensiva. La scelta del tecnico influenzerà la tenuta del reparto arretrato in vista di un match importante.

Domenica 15 marzo alle 18:00 la Roma scende in campo al Sinigaglia contro il Como in uno scontro diretto che vale la Champions League. Le due squadre sono appaiate a quota 51 punti al quarto posto, con la Juventus a un solo punto di distanza. Gasperini, però, arriverà in Lombardia con la difesa da ridisegnare: Evan N’Dicka, ammonito al 12? di Genoa-Roma da diffidato, salterà la partita per squalifica. Lo stop arriva nel momento peggiore possibile. L’ ivoriano veniva da tre gol consecutivi in campionato, un dato senza precedenti per un centrale che in Serie A non aveva mai trovato la rete. Squalifica N’Dicka: ripercussioni sulla difesa. Il cartellino giallo per N’Dicka è scattato per un fallo su Ekhator nel primo tempo a Marassi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Como-Roma, chi gioca in difesa senza N’Dicka: Hermoso, Ghilardi o Celik, le scelte di Gasperini

Articoli correlati

Leggi anche: Roma, Gasperini: “Celik da recuperare, più dubbi su Hermoso”

Roma, con N’Dicka Gasperini ha ritrovato il suo muro in difesa: i numeri che proiettano i giallorossi al top in EuropaCalciomercato Juve, sprint per Senesi: Comolli prepara il colpo in difesa! C’è un fattore che ha convinto il club Cremonese, Luperto si presenta:...

Approfondimenti e contenuti su Como Roma chi gioca in difesa senza...

Discussioni sull' argomento Il calendario di Roma, Como, Juve e Atalanta: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto posto; Calendario Roma Serie A Enilive 2025-2026: tutte le partite dei giallorossi | DAZN News IT; Como-Roma | Info Settore ospiti - Como 1907; Como-Roma: le info biglietti per il settore ospiti del Sinigaglia.

Chi gioca al posto di Locatelli in Roma-Juventus: Koopmeiners, Adzic, Miretti e la scelta di Spalletti a centrocampoLa squalifica di Manuel Locatelli apre una voragine nel centrocampo della Juventus: ma chi gioca contro la Roma al suo posto? Koopmeiners dovrebbe avere l'ennesima occasione. msn.com

Il campionato ci regala subito un Como-Roma che vale la Champions. Il 4° posto passa (anche) da qui x.com

Volata Champions: il Napoli tiene a distanza Como, Roma e Juve! Il Milan resta a +4 - facebook.com facebook