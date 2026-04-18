L’attore ha raccontato di aver intrapreso un percorso di crescita personale che lo ha portato ad approfondire la sua dimensione spirituale e a rafforzare i legami familiari. Ha spiegato di aver attraversato un momento di cambiamento che ha influenzato il suo modo di vivere e di relazionarsi con gli altri, lasciando alle spalle alcune abitudini passate. Questa esperienza ha rappresentato un punto di svolta nella sua vita.

L’attore Roberto Farnesi ha condiviso un profondo percorso di trasformazione personale, passando da una fase di vita superficiale a una dimensione di spiritualità e responsabilità familiare. Il racconto tocca momenti cruciali, dalla scoperta della fede a Gerusalemme alla gestione del legame con i genitori scomparsi, fino al significato profondo della paternità arrivata in età matura. Dall’estetismo alla consapevolezza spirituale. Il passato di Roberto Farnesi è caratterizzato da una natura esteta, incline alle cose belle e talvolta orientata verso il materialismo. Tuttavia, un viaggio in Terra Santa ha segnato un punto di svolta nel suo approccio al sacro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roberto Farnesi: il viaggio spirituale che ha cambiato la sua vita

Notizie correlate

Ermal Meta, il momento che ha cambiato per sempre la sua vitaErmal Meta, il momento che ha cambiato per sempre la sua vita Un incontro nato quasi per caso si è trasformato in una scelta profonda e duratura,...

Sanremo 2026, Michele Bravi chi è: esordi, coming out, l’incidente che ha cambiato la sua vita(Adnkronos) – Michele Bravi è uno dei 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026 che si apre oggi.

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Roberto Farnesi: Sono stato materialista ma oggi penso sola a mia figlia. Sto con la mia compagna da 11 anni, per me è un record; Roberto Farnesi e la fede: Ho sentito qualcosa sulla tomba di Gesù; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 20 al 24 aprile: Matteo sa il segreto di Ettore; Harry e Meghan in Australia: ecco il finto tour reale. I biglietti a 2.400 dollari, il look della duchessa. E per farti un selfie con...

Ero un ‘vitellone’, poi ho scoperto la fede. Ho messo la mano sulla pietra dove è stato tumulato Gesù e ho sentito qualcosa. Il mio santo preferito? San Francesco ...L'attore racconta la sua conversione dopo il viaggio a Gerusalemme e l'amore per la figlia Mia, avuta a 52 anni ... ilfattoquotidiano.it

In un'intervista al settimanale 'Oggi', Roberto Farnesi racconta la sua conversione dopo il viaggio a Gerusalemme: "Sinceramente ho sentito qualcosa di forte. Ho preso coscienza che se oggi nel 2026 stiamo parlando di quel Signore lì, qualcosa c’è. Ricordo c - facebook.com facebook