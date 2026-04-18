Nella giornata di oggi si sono disputate diverse partite di Serie A, con la Lazio che ha ottenuto una vittoria importante a Napoli. La Juventus ha affrontato le sue gare, mentre gli incontri hanno coinvolto vari club italiani, con risultati aggiornati in tempo reale. La stagione 202526 prosegue con incontri che stanno influenzando la classifica e il percorso delle squadre nel campionato.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: colpo Lazio a Napoli

Lazio vs Napoli | 0-2 | Highlights | Serie A 2025-26 | lazio napoli

Notizie correlate

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: in campo Napoli e Laziodi Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve La nuova...

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Il Sassuolo non si ferma. Colpo salvezza della Fiorentina. Pareggio tra Lazio e Parmadi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Serie A, il Milan perde con l’Udinese. Vincono Juve, Torino e Cagliari; Serie C [LIVE] – I risultati delle gare del 36° turno in tempo reale; Guida completa alla Serie A 2025-26: dove vederla, calendario e risultati; CALCIO DILETTANTI 2025-26: risultati, classifiche e marcatori.

Serie A, risultati e classifica 32ª giornata 2025/26: tonfo Milan, Juve da Champions e l’Inter vede lo ScudettoROMA. Ieri si è concluso il programma della trentaduesima giornata di Serie A 2025/26, 26 reti realizzate che delineano la ... restodelcalcio.com

Serie A, il Milan crolla a San Siro contro l’Udinese. Vincono Juventus, Torino e CagliariLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, il Milan crolla a San Siro contro l’Udinese. Vincono Juventus, Torino e Cagliari ... tg24.sky.it

Calcio, risultati Serie A, Napoli frena nella rincorsa all’Inter x.com