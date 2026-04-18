Risultati Serie A 2025 26 LIVE | l’Inter regola il Cagliari Colpo salvezza del Parma

Nella giornata di oggi sono stati disputati diversi incontri della Serie A 202526, con l’Inter che ha vinto contro il Cagliari e il Parma che ha ottenuto una vittoria importante per la salvezza. La partita dell’Inter, guidata dall’allenatore Cristian Chivu, si è conclusa con un risultato favorevole, mentre il Parma ha conquistato tre punti fondamentali nel tentativo di evitare la retrocessione. Gli aggiornamenti sulle gare sono disponibili in tempo reale.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata.🔗 Leggi su Internews24.com

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