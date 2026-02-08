L’Inter di Cristian Chivu vince facilmente contro il Sassuolo, consolidando la sua posizione in classifica. Parma e Lecce ottengono vittorie importanti per la salvezza, mentre il campionato italiano entra nel vivo con risultati che cambiano le sorti di molte squadre. La giornata si è rivelata decisiva, con le squadre che cercano di mettere punti preziosi in vista delle ultime partite.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: l’Inter schianta il Sassuolo, importanti colpi salvezza per Parma e Lecce

Approfondimenti su Serie A 2025/26

Ecco i risultati aggiornati della Serie A 202526: il Napoli incassa un pareggio contro il Parma, mentre l’Inter di Cristian Chivu supera il Lecce a San Siro.

Segui in tempo reale i risultati della Serie A 202526, con aggiornamenti su tutte le partite in corso e finalizzate.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Serie A 2025/26

Argomenti discussi: Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; Guida alla Serie A Women 2025-26: calendario, risultati e dove vederla in tv; Serie A 2025/26: risultati e classifiche della X giornata; Serie A 2025-26 – Il calendario completo con le 38 giornate.

Serie A 2025/26, tutti i risultati della ventitreesima giornata e la classifica!Ecco tutti i risultati della ventitreesima giornata di Serie A 2025/26 e la classifica. Cade la Roma, duello milanese a distanza. generationsport.it

Gol, Highlights e risultati dell'ultima giornata del campionato di Serie ARivivi le emozioni dell'ultima giornata del campionato di Serie A 2025/2026 con Highlights, Gol, risultati e marcatori di tutte le partite. sport.virgilio.it

Serie D: risultati e classifiche - Su un campo in Toscana si sta ancora giocando facebook

#Calcio, risultati #SerieA , #Lecce a +3 sulla retrocessione x.com