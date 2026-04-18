Nella giornata di oggi si sono disputate diverse partite di Serie A 202526. L’Inter ha ottenuto una vittoria contro il Cagliari, mentre il Como è stato sconfitto dal Sassuolo. La cronaca delle gare è aggiornata in tempo reale, con tutte le azioni e i risultati delle partite del campionato italiano di calcio. L’attenzione si concentra anche sul percorso dell’Inter guidata da Cristian Chivu.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: l’Inter batte il Cagliari, il Como cade col Sassuolo

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