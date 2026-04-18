Rifondazione Comunista vuol tornare nel centrosinistra Ma il partito è già spaccato

Rifondazione Comunista ha annunciato l’intenzione di rientrare nel centrosinistra, ma al suo interno ci sono già divisioni evidenti. La decisione è stata comunicata lo scorso 12 aprile, suscitando reazioni diverse tra i membri del partito. Alcuni sostengono questa scelta, altri si oppongono, creando una frattura evidente tra le diverse fazioni. La questione riguarda anche le alleanze politiche e il ruolo che il partito intende avere nel prossimo futuro.

Con una maggioranza risicata è stata approvata la mozione del segretario Maurizio Acerbo di fare un accordo anti-Meloni col centrosinistra, ma l’ex ministro Paolo Ferrero si oppone Rifondazione Comunista potrebbe tornare nella coalizione di centrosinistra. Lo scorso 12 aprile, infatti, il Comitato politico nazionale, con 89 voti favorevoli e 80 contrari, ha approvato la proposta del segretario Maurizio Acerbo che prevede l’apertura verso un “Fronte democratico per la Costituzione”. Insomma, pur di cacciare Giorgia Meloni e il centrodestra dal governo, il Prc, pur mantenendo una certa autonomia programmatica, si dice a superare lo strappo col Pd del 2008 quando la lista Sinistra Arcobaleno non superò la soglia di sbarramento e i ‘rinfondaroli’ non entrarono in Parlamento.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rifondazione Comunista vuol tornare nel centrosinistra. Ma il partito è già spaccato Presentazione, di A ko! storie di rom e migranti (Edizioni Sensibili alle Foglie) Notizie correlate Giardini Porcinai, «decoro urbano e panchine antipoveri», interviene il Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea - ArezzoArezzo, 1 aprile 2026 – Sui Giardini Porcinai, il decoro urbano e le panchine antipoveri intrviene il Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra... La Federazione di Arezzo del Partito della Rifondazione Comunista piange la scomparsa del compagno Gabriele GattiArezzo, 17 marzo 2026 – La Federazione di Arezzo del Partito della Rifondazione Comunista- SE piange la scomparsa del compagno Gabriele Gatti. Panoramica sull’argomento Si parla di: Franco Gabrielli: I decreti sicurezza ingolfano il sistema-giustizia. Rifondazione Comunista vuol tornare nel centrosinistra. Ma il partito è già spaccatoCon una maggioranza risicata è stata approvata la mozione del segretario Maurizio Acerbo di fare un accordo anti-Meloni col centrosinistra, ma l’ex ministro Paolo Ferrero si oppone ... ilgiornale.it Il ritorno al futuro di Rifondazione comunista: vota per rientrare nel centrosinistra e si spaccaIl 12 aprile scorso, con una maggioranza risicata nel Comitato politico nazionale (89 sì, 80 no), è passata la proposta del segretario Maurizio Acerbo ... repubblica.it