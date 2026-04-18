A Riccione si sono svolte le batterie mattutine degli Assoluti primaverili di nuoto, tenutes nello Stadio del Nuoto sabato 18 aprile 2026. La gara delle 50 rana ha visto prevalere due nuotatori, che si sono qualificati per le finali in programma nel pomeriggio. Le eliminatorie hanno coinvolto diversi atleti, pronti a sfidarsi nelle fasi finali in serata.

Le batterie mattutine degli Assoluti primaverili a Riccione, disputesi questo sabato 18 aprile 2026 presso lo Stadio del Nuoto, hanno delineato i protagonisti delle finali previste per le ore 18:00. La sessione ha emergere cronometri significativi nei 50 rana maschili e femminili, segnali di crescita nel dorso e conferme di leadership nelle specialità di fondo e velocità pura. Dominio tecnico e riscatto nella specialità rana. Nelle vasche di Riccione, la prova dei 50 rana femminile ha messo in luce una gerarchia chiara ma dinamica. Anita Bottazzo ha stabilito il tempo più rapido della mattinata con un 30?34, imponendosi come principale riferimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riccione, sfida nei 50 rana: Bottazzo e Cerasuolo dominano il mattino

Notizie correlate

Leggi anche: Simone Cerasuolo trionfa nei 100 rana a Riccione: tempo super nei campionati italiani

LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: c’è Paltrinieri! Pilato e Cerasuolo nei 50 ranaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Spettacolo piemontese a Riccione: record di Sara Curtis, due ori per Parigi e un bronzo; Sara Curtis da record: nuovo primato italiano nei 50 dorso a Riccione; Boxe, Tyson Fury batte Makhmudov ai punti. Poi lancia la super sfida ad Antonhy Joshua; LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio vogliono stupire nei 100 sl!.

Sara Curtis strabilia nelle batterie dei 50 dorso a Riccione. Quadarella meglio delle specialiste nei 200 slCalato il sipario sulla sessione mattutina della seconda giornata dei campionati italiani di nuoto a Riccione. Un day-2 romagnolo scosso in apertura da ... oasport.it

Assoluti Unipol, Bottazzo e Cerasuolo sugli scudi: oggi le finali, attesa per PaltrinieriUltima giornata di batterie a Riccione: spettacolo nei 50 rana, Quadarella a caccia del tris e riflettori sul ritorno in vasca del campione olimpico. Grande spe ... sportface.it

Città di Riccione - facebook.com facebook

A Riccione si chiude la penultima giornata di gare e a brillare è ancora una volta Sara Curtis, che conquista i 50 stile libero in 24''31 Thomas Ceccon (1’57”19) è clamorosamente sconfitto nei 200 dorso, terzo dietro a Daniele Del Signore (1’56”89) e Matt x.com