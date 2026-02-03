Colleferro Ancora disservizi nella fornitura idrica di Acea Ato 2 Senz’acqua da questa mattina buona parte della città Il Sindaco Sanna ha avuto assicurazione che entro le 20,30 il servizio verrà ripristinato

Da questa mattina, molte zone di Colleferro sono rimaste a secco. La mancanza d’acqua ha colpito buona parte della città, lasciando residenti senza servizio da diverse ore. Il sindaco Sanna ha ricevuto rassicurazioni da Acea Ato 2 che il problema sarà risolto entro le 20,30. La situazione crea disagio a famiglie e attività commerciali, che attendono il ripristino del servizio.

H.23.10 RIPARAZIONE COMPLETATA. IL FLUSSO IDRICO STA TORNANDO REGOLARE AGGIORNAMENTO SERVIZIO IDRICO | COLLE BELVEDERE Si informa la cittadinanza che gli operatori di Acea Ato 2 sono tuttora al lavoro per il completamento

