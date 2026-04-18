Sabato 18 aprile alle 16, l’Aula Socrates del Liceo Scientifico di Reggio Calabria ospiterà un incontro con uno psicanalista che discuterà delle sfide dell’adolescenza. L’evento vedrà la partecipazione di studenti e insegnanti, che potranno ascoltare un professionista del settore durante un dialogo diretto sulle esperienze e le difficoltà dei giovani di oggi. La discussione si concentrerà sui temi dell’identità e del rapporto con il vuoto.

Sabato 18 aprile, alle ore 16.00, l’Aula Socrates del Liceo Scientifico Statale A. Volta di Reggio Calabria ospiterà Andrea Panìco per un confronto diretto sulle dinamiche dell’adolescenza. Lo psicanalista, fondatore dell’associazione Telemaco di Jonas Milano, presenterà il suo libro La poetica dell’eclisse. La scomparsa dell’adolescenza, inserendo la città reggina in un tour meridionale che ha già toccato Palermo e Catania. L’evento nasce da una sinergia territoriale tra il liceo, la sede Jonas di Reggio Calabria, Ace Medicina Solidale, la libreria Amaddeo e il progetto F.a.t.a. L’obiettivo è affrontare il disagio giovanile contemporaneo attraverso una lettura che metta al centro il legame sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio, lo psicanalista Panìco: il diritto al vuoto dei giovani

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Il panico per i giovani con gli smartphone e l’elogio funebre dei libri. Leggere o guardareSoffriamo di una sindrome subdola che ci porta a sostenere che il presente è un disastro completo, che prima era meglio.