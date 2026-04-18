Recupero liste d' attesa al Policlinico di Bari weekend con 64 interventi e 277 prestazioni ambulatoriali

Nel fine settimana, il Policlinico di Bari ha effettuato 64 interventi chirurgici e 277 prestazioni ambulatoriali, concentrandosi anche su procedure di chirurgia di affermazione di genere. Le sedute di recupero delle liste di attesa hanno consentito di incrementare l’attività sanitaria, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa per i pazienti. L’ospedale ha portato avanti questa iniziativa per rispondere alle esigenze di una crescente domanda di prestazioni mediche.

Chirurgia di affermazione di genere nel weekend di sedute di recupero liste di attesa al Policlinico di Bari. L’unità operativa di Chirurgia plastica ha attivato nel mese di aprile un programma straordinario di sedute operatorie domenicali per abbattere le liste di attesa relative a interventi.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Recupero liste d’attesa: al Policlinico di Bari 352 prestazioni nel weekend tra tra visite e interventiMammografie, visite specialistiche e interventi chirurgici nel terzo fine settimana dedicato al piano straordinario di recupero delle prestazioni... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Liste d'attesa in Puglia, 65mila prestazioni anticipate. Il piano della Regione verso la 'fase 2'; Liste d'attesa, avanti con il piano: 'Ridotti tempi per prestazioni con priorità urgente e breve del 2026'; Piani di recupero delle liste d’attesa: superato il 100% del target sui richiami con tre mesi di anticipo; Perde l’80% della vista per una grave sinusite, recupero completo dopo intervento d’urgenza. Policlinico di Bari, weekend di chirurgia di genere e recupero liste d’attesa: 64 interventi e 277 prestazioniBARI - Al Policlinico di Bari prosegue il piano straordinario per il recupero delle liste d’attesa, con un focus anche sulla chirurgia di affermazione di genere. Nel fine settimana l’unità operativa d ... giornaledipuglia.com Bari, chirurgia di affermazione di genere nel piano anti liste d’attesa al PoliclinicoAl Policlinico di Bari interventi anche la domenica per ridurre le liste d’attesa, inclusa la chirurgia di affermazione di genere ... trmtv.it Policlinico di Bari, weekend di chirurgia di genere e recupero liste d’attesa: 64 interventi e 277 prestazioni Al Policlinico di Bari prosegue il piano straordinario per il recupero delle liste d’attesa, con un focus anche sulla chirurgia di affermazione di genere. - facebook.com facebook