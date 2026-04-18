Claudio Ranieri, attualmente senior advisor della squadra di calcio, si trova in una fase di riflessione dopo le recenti polemiche. La Gazzetta dello Sport ha riferito delle sue difficoltà legate alle dichiarazioni fatte in televisione, che hanno suscitato critiche e contestazioni. Durante il chiarimento pubblico, Ranieri avrebbe fatto alcune affermazioni dirette a un collega allenatore e sul mercato, portando a reazioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori.

La Gazzetta dello Sport racconta le difficoltà attuali di Claudio Ranieri, senior advisor della Roma piuttosto contestato dopo il chiarimento televisivo in cui avrebbe punzecchiato Gasperini e le sue parole sul mercato. Un mercato ampiamente condiviso con l’allenatore. Ma si sa, quando i giocatori non rendono, gli allenatori (lo ha fatto anche Conte, che ha voluto Lucca e non ha mai detto “ho sbagliato” né mai lo direbbe) tendono a dare la responsabilità delle scelte ad altri. L’intervento di Ranieri pare non sia piaciuto a buona parte della città, che pure lo ha sempre difeso associandolo a nomi come quello di Totti o De Rossi per il livello di “romanismo” intrinseco.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ranieri non credeva di alzare un polverone, ora è in fase di profonda riflessione

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