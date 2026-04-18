Ramon Forcada, ex-capomeccanico di Jorge Lorenzo, ha commentato che lavorare con il pilota spagnolo è stato semplice e senza particolari difficoltà. Le sue parole si concentrano sull’approccio professionale di Lorenzo, senza ulteriori dettagli o opinioni personali. La dichiarazione si inserisce in un articolo che analizza aspetti meno noti della collaborazione tra il meccanico e il pilota, senza approfondimenti sulle motivazioni o sui contesti più ampi.

"> La Verità Su Jorge Lorenzo: Un Ex-Capo Meccanico Rivela Tutto. La reputazione di Jorge Lorenzo come pilota difficile da gestire durante la sua carriera in MotoGP è ben nota, ma secondo il suo ex capo meccanico, Ramon Forcada, la realtà era ben diversa. Forcada ha voluto mettere in chiaro che lavorare con il tre volte campione del mondo non era così impegnativo come molti credono. Nonostante Lorenzo stesso abbia ammesso che il suo tempo nella classe regina è stato segnato da tensioni, specialmente nei confronti di rivali come Valentino Rossi, Forcada ha sottolineato che il pilota e la sua personalità non erano così complicati come la gente tende a pensare.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ramon Forcada: Jorge Lorenzo è stato facile da gestire nel lavoro insieme.

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