Quinto appuntamento con il talent condotto da Maria De Filippi Ospite musicale di stasera Biagio Antonacci

Da iodonna.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera alle 21.40 su Canale 5 va in onda la quinta puntata del Serale di Amici 25, il talent condotto da Maria De Filippi. In questa puntata ci saranno nuove sfide e esibizioni tra gli allievi, e si procederà con una nuova eliminazione. Tra gli ospiti musicali presenti, ci sarà Biagio Antonacci. La serata proseguirà con le consuete dinamiche e momenti di spettacolo.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Stasera alle 21.40 su Canale 5 va in onda la quinta puntata del Serale di Amici 25 con nuove sfide, esibizioni e – purtroppo per gli allievi – una nuova eliminazione. I giudici di questa edizione sono: Amadeus, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e il giurato speciale Cristiano Malgioglio mentre fra gli ospiti della puntata ci saranno Vanessa Incontrada, Biagio Antonacci e Carlo Amleto. A valutare le performance un terzetto di giurati d’eccellenza formato da Gigi D’Alessio (new entry di quest’anno), Amadeus e la ballerina Elena D’Amario (entrambi al loro secondo anno come giudici).🔗 Leggi su Iodonna.it

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