Quinto appuntamento con il talent condotto da Maria De Filippi Ospite musicale di stasera Biagio Antonacci

Stasera alle 21.40 su Canale 5 va in onda la quinta puntata del Serale di Amici 25, il talent condotto da Maria De Filippi. In questa puntata ci saranno nuove sfide e esibizioni tra gli allievi, e si procederà con una nuova eliminazione. Tra gli ospiti musicali presenti, ci sarà Biagio Antonacci. La serata proseguirà con le consuete dinamiche e momenti di spettacolo.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Stasera alle 21.40 su Canale 5 va in onda la quinta puntata del Serale di Amici 25 con nuove sfide, esibizioni e – purtroppo per gli allievi – una nuova eliminazione. I giudici di questa edizione sono: Amadeus, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e il giurato speciale Cristiano Malgioglio mentre fra gli ospiti della puntata ci saranno Vanessa Incontrada, Biagio Antonacci e Carlo Amleto. A valutare le performance un terzetto di giurati d’eccellenza formato da Gigi D’Alessio (new entry di quest’anno), Amadeus e la ballerina Elena D’Amario (entrambi al loro secondo anno come giudici).🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Quinto appuntamento con il talent condotto da Maria De Filippi. Ospite musicale di stasera Biagio Antonacci Notizie correlate Leggi anche: Quarto appuntamento con il talent condotto da Maria De Filippi. Ospite musicale di stasera J-Ax Leggi anche: Terzo appuntamento con il talent condotto da Maria De Filippi. Ospite musicale di stasera Tommaso Paradiso Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni di oggi 18 aprile; Amici 2026, le anticipazioni della quinta puntata del Serale; Amici, oggi nuovo appuntamento: gli ospiti e le anticipazioni; TG5: C'è Verissimo, Amici e Speciale Las Vegas Video. Amici di Maria De Filippi: quinta puntataQuinto appuntamento in Tv al sabato sera con Maria De Filippi e il talent Amici sabato 18 aprile in prima serata su Canale5. Dieci gli allievi ancora in corsa per la vittoria divisi in tre squadre: ... notizieweblive.it Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni di oggi 18 aprileAmici di Maria De Filippi torna sabato 18 aprile 2026 su Canale 5 con la quinta puntata del Serale: gli ospiti, l'eliminazione e le tre manche. gazzetta.it Valerio Scanu mette i puntini sulle i e racconta la rottura con Maria De Filippi. Cosa è successo tra loro - facebook.com facebook Fateglielo sapere a Maria De Filippi e a tutta la produzione di quel programma flop che l’unica vincitrice degna negli ultimi 10 anni sta spopolando oltre oceano. Devono fallire malamente più di quanto siano già falliti. x.com