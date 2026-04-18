Quanto può reggere l’economia iraniana?

Da ilpost.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti azioni contro infrastrutture civili e industriali nel paese hanno causato ingenti danni all’economia iraniana. Il blocco dello stretto di Hormuz ha rafforzato le tensioni nel settore energetico, influenzando le esportazioni di petrolio e i mercati internazionali. La situazione ha portato a un aumento delle difficoltà finanziarie e a una maggiore instabilità economica, mentre le autorità locali cercano di rispondere alle sfide crescenti.

Gli enormi danni degli attacchi alle strutture civili e industriali, insieme al blocco di Hormuz, hanno peggiorato una crisi già profonda prima della guerra In Iran cartelloni nelle strade, video, meme e dichiarazioni ufficiali del regime descrivono la guerra come una vittoria. La situazione però è più complessa, soprattutto a livello economico. Sei settimane di bombardamenti e attacchi statunitensi e israeliani hanno causato la distruzione di molte infrastrutture civili e di parte delle maggiori industrie. I danni hanno aggravato una crisi economica che era già pesante prima della guerra e che aveva provocato le grandi proteste popolari di gennaio represse poi con una brutalità senza precedenti.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Cuánto tiempo podrá soportar la economía mundial la guerra de Irán

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