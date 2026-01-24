Tramvia e lavori Soccorso | La città non può reggere

L’apertura simultanea del cantiere della tramvia per Campi Bisenzio e dei lavori al sottopasso del Soccorso a Prato rischia di paralizzare la mobilità urbana. La gestione coordinata di queste opere è fondamentale per minimizzare disagi e garantire la ripresa delle attività cittadine. È importante pianificare interventi strategici che tutelino la fluidità del traffico e l’efficienza dei trasporti pubblici, evitando di mettere in crisi l’intera comunità.

"Aprire a Prato il cantiere della tramvia per Campi Bisenzio in contemporanea con i lavori al sottopasso del Soccorso significa tenere in ostaggio un’intera città". A puntare il dito è la capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Chiara La Porta, dopo l’annuncio del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sulla realizzazione della linea tramviaria Prato-Campi. Secondo i cronoprogrammi ufficiali, il raddoppio del sottopasso del Soccorso dovrebbe partire a fine 2026 e protrarsi per circa tre anni, fino alla fine del 2029, con la fase più critica prevista nel 2028. Gli stessi anni in cui, stando agli annunci della Regione, dovrebbero iniziare i lavori della tramvia, destinati a concludersi non prima del 2032. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tramvia e lavori Soccorso: "La città non può reggere" Leggi anche: IL COMMENTO. Bertini la vera sorpresa: "Può reggere anche l’A1» Tramvia, ok ai lavori da luglio per la tratta Libertà-RovezzanoA Firenze, i lavori sulla tratta Libertà-Rovezzano del tramvia inizieranno a luglio 2026, nell’ambito del progetto di potenziamento delle linee previsto entro il 2029. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Tramvia e lavori Soccorso: La città non può reggereLa Porta (FdI): Congratulazioni alla giunta regionale che propone due maxi cantieri in contemporanea. Tra l’altro il tram sarebbe solo inutile verso Campi. lanazione.it Lavori per linee tramvia 3.2.1 e Vacs, agevolazioni TARI per le attività vicine ai cantieriFissati con delibera di Giunta sconti fino al 50% sulla tassa sui rifiuti, per le zone delle lavorazioni con durata superiore ai sei mesi; requisito obbligatorio la regolarità con i pagamenti TARI, se ... firenzetoday.it I lavori per la tramvia verso Sesto Fiorentino partiranno entro la primavera del 2027, con l’obiettivo di finire il tratto Peretola-polo scientifico entro il 2029. Per Bagno a Ripoli fine prevista entro il 2026, con la linea che potrà entrare in servizio entro la metà del 2 - facebook.com facebook Ok alla tramvia per Sesto. Giani: “Lavori dal 2027, fermerà anche a Castello” x.com

