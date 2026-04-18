Quanto guadagna De Martino ad Affari Tuoi? Le cifre del contratto da sogno

Stefano De Martino è il conduttore di Affari Tuoi e il suo contratto prevede una retribuzione elevata. Le cifre del contratto sono state rese note e si parla di un compenso molto superiore alla media del settore. La cifra esatta non è stata ufficialmente confermata, ma fonti vicine all’ambiente televisivo indicano un importo considerevole, che ha attirato l’attenzione di pubblico e media.

Stefano De Martino ha un contratto davvero da sogno per la conduzione di Affari Tuoi: ecco quanto guadagna. Stefano De Martino ha un contratto a cifre altissime per la conduzione di Affari Tuoi. Il programma è sempre molto seguito e di grande successo e la Rai non ha esitato neanche per un minuto a puntare tutto sul conduttore del momento, dandogli una grande fiducia e un alto compenso. Stefano De Martino guadagna uno stipendio da sogno per la conduzione di Affari Tuoi. Secondo quanto riportato, si parlerebbe di un accordo con la Rai di 2 milioni di euro l’anno, anche se la Rete non ha diffuso dettagli ufficiali sul guadagno dei conduttori. L’azienda si è limitata a confermare l’esistenza di un accordo pluriennale, per cui non si possono avere stime precise.🔗 Leggi su Novella2000.it

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