Puliamo Ponte | un sabato di lavoro ma anche di relazioni e socialità
Il 18 aprile si è svolta l’iniziativa “Puliamo Ponte” con ritrovo alle 10 in zona Rio, presso piazza Ruzante. Durante la mattinata, i partecipanti hanno raccolto rifiuti abbandonati nel territorio e hanno condiviso momenti di socialità e impegno civico. L’evento ha coinvolto cittadini di diverse età che si sono uniti per prendersi cura dell’ambiente locale. La giornata si è conclusa con attività di sensibilizzazione ambientale.
Una mattinata all’insegna dell’impegno civico, della partecipazione e della cura del territorio. Oggi 18 aprile, con ritrovo alle 10 in zona Rio (piazza Ruzante), torna “Puliamo Ponte”, l’iniziativa dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati e alla sensibilizzazione ambientale. Promossa dal.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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