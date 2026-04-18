Puliamo Ponte | un sabato di lavoro ma anche di relazioni e socialità

Il 18 aprile si è svolta l’iniziativa “Puliamo Ponte” con ritrovo alle 10 in zona Rio, presso piazza Ruzante. Durante la mattinata, i partecipanti hanno raccolto rifiuti abbandonati nel territorio e hanno condiviso momenti di socialità e impegno civico. L’evento ha coinvolto cittadini di diverse età che si sono uniti per prendersi cura dell’ambiente locale. La giornata si è conclusa con attività di sensibilizzazione ambientale.