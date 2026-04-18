In Puglia il cielo rimane sereno e le temperature sono piacevoli, confermando le condizioni di tempo stabile tipiche della stagione primaverile. Le giornate si presentano con un clima mite, senza precipitazioni o cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche. La situazione meteorologica attuale si mantiene invariata, favorendo un andamento climatico stabile su tutta la regione.

🌞 Resiste il bel tempo sulla Puglia, con cieli sereni e temperature molto piacevoli. Lo testimonia lo scatto odierno del satellite #Modis della NASA. Pressione atmosferica che continuerà a restare stabile per diversi giorni, almeno fino a metà della settimana prossima. 🌦️ Da mercoledì infatti un infiltrazione di aria più fresca da est unità ad una diminuzione della pressione atmosferica porterà instabilità e calo termico su tutta la regione. Ma nell'attesa di ciò godiamoci queste giornate di primavera meravigliosa.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Puglia: tempo stabile e primaverile

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