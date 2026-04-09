In Bergamasca domina l’anticiclone | tempo stabile e clima primaverile

In Bergamasca, il cielo rimane sereno grazie all’anticiclone che si estende sull’Italia, garantendo condizioni di stabilità e temperature primaverili. Secondo il Centro meteo lombardo, le previsioni indicano che il tempo continuerà a essere soleggiato nelle prossime ore e nei giorni a venire, con poche variazioni. Le temperature si manterranno sopra la media stagionale, favorendo giornate caratterizzate da clima gradevole e assenza di piogge.

Prosegue il dominio dell’anticiclone che prolunga le condizioni di stabilità sull’Italia. Gabriele Galastro del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Un’area anticiclonica centrata sull’Europa centro-occidentale garantirà sulla nostra regione tempo stabile e soleggiato con temperature miti per il periodo. Giovedì 9 aprile 2026 Tempo previsto: per l’intera giornata su tutta la regione cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature: minime comprese tra 9 e 13°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 22 e 26°C. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Anticiclone sull’Italia: clima quasi primaverile ma cresce l’allerta per valanghe e smogL’Italia vive una fase dal sapore primaverile grazie all’espansione dell’anticiclone, che sta regalando giornate miti e soleggiate ben oltre le medie...

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#OmeroBergamo domina nel #Goalball, di cui è campione d’Italia da otto anni; non altrettanto nel #Torball, specialità in cui ha comunque sempre ben figurato. I dettagli su #zonamistamagazine x.com