L’Emma Villas crolla anche a Porto Viro La retrocessione è sempre più vicina

L’Emma Villas è uscita sconfitta anche nella trasferta a Porto Viro, dove il risultato finale è stato di 3-1 a favore della squadra locale. La partita ha visto protagonisti vari giocatori con punti significativi, tra cui Pinali con 21 punti e Klobucar con 20. La sconfitta avvicina ulteriormente la squadra alla retrocessione, rendendo il campionato ancora più complicato per i gialloblù.

PORTO VIRO 3 EMMA VILLAS 1 PORTO VIRO: Erati 9, Maghenzani, Zonta 2, Magliano 14, Ferreira, Brodolo, Lamprecht (L), Sperandio 5, Klobucar 20, Mazzon, Morgese (L), Chiloiro, Pinali 21. Allenatore Bologna. EMMA VILLAS: Piccinelli (L), Rocca 14, Mastrangelo, Porro, Hoff 7, Matteini, Bragatto 7, Bini (L), Nelli, Randazzo 24, Ceban 4, Zonca 1, Baldini 4, Benavidez 6. Allenatore Pagliai. Parziali: 25-22, 25-23, 23-25, 27-25. PORTO VIRO – Sarebbe dovuta essere la gara della svolta, quella fondamentale per tornare a sperare concretamente nella salvezza. Si è trasformata nell’ennesima sconfitta per una Emma Villas Codyeco che ora ha un piede e mezzo in A3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Emma Villas crolla anche a Porto Viro. La retrocessione è sempre più vicina Articoli correlati Emma Villas a Porto Viro si gioca tutto. Il dg Mechini: "Dobbiamo vincere"È davvero la partita da dentro o fuori quella di stasera per Emma Villas Codyeco che a Porto Viro si gioca le residue speranze di salvezza. Leggi anche: Villas Codyeco. Match cruciale a Porto Viro Tutti gli aggiornamenti su Emma Villas Discussioni sull' argomento Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Rinascita Lagonegro in Diretta Streaming | DAZN IT; Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro - Emma Villas Codyeco Lupi Siena in Diretta Streaming | DAZN IT. Volley Serie A2 maschile. Emma Villas Codyeco Lupi Siena crolla in casa contro il Fano. E’ la quinta sconfitta consecutivaEMMA VILLAS 0 FANO 3 (21-25; 21-25; 15-25) EMMA VILLAS CODYECO: Piccinelli (L), Rocca, Mastrangelo, Porro 2, Hoff, Matteini, ... sport.quotidiano.net Emma Villas Codyeco Lupi Siena, domenica in casa arriva LagonegroSIENA. L’Emma Villas Codyeco Lupi Siena deve ripartire subito e la prima occasione sarà domenica 15 marzo alle ore 17:00, i biancorossoblu ospiteranno la Il sodalizio toscano ospiterà al PalaParenti R ... ilcittadinoonline.it Oggi gioca il Delta! Regular Season Serie A2 Credem Banca - 11a giornata/ritorno Emma Villas Codyeco Lupi Siena ore 20:30 Palasport di Porto Viro (RO) DAZN Per acquistare il biglietto online https://liveticket.it/deltavolleyportoviro La - facebook.com facebook Pallavolo Mercato - Paolo Zonca si unisce all’Emma Villas Codyeco Lupi Siena x.com