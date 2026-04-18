Domenica si disputerà la partita tra Monaco e Auxerre, valida per la trentesima giornata di Ligue 1. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e sono disponibili notizie, statistiche e probabili formazioni. I tifosi potranno seguire gli aggiornamenti e le eventuali variazioni delle formazioni prima del calcio d’inizio. La sfida si svolgerà allo stadio di Monaco, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

Monaco-Auxerre è una partita della trentesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. La sconfitta della scorsa settimana contro il Paris FC, inaspettata perché ha interrotto una lunghissima striscia di risultati utili, ha rispedito il Monaco al settimo posto in classifica e quindi fuori, al momento, da tutte le coppe europee. Ma in alto la classifica della Ligue 1 è cortissima e quindi basta riprendere il cammino giusto contro l’Auxerre per tornare subito in corsa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Gli ospiti avrebbero assoluto bisogno di punti perché al momento sarebbero allo spareggio per non retrocedere, ma c’è da dire, inoltre, che i quattro punti di distacco dal Nizza sono anche complicati da prendere.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Monaco-Auxerre: la legnata subito alle spalle

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