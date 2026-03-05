Venerdì alle 20:45 si sfidano Napoli e Torino nella ventottesima giornata di Serie A. La partita si gioca in un momento di tensione, con due ex calciatori che stanno creando nervosismo tra i tifosi e i tecnici. La squadra di casa non vince contro il Torino dal 2009 e questa partita potrebbe rappresentare un’occasione importante per interrompere questa serie negativa.

Napoli-Torino è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. L’ultimo turno di Serie A è stato favorevole al Napoli, in grado di approfittare dello scontro diretto tra Roma e Juve, che si sono tolte punti a vicenda nel pirotecnico 3-3 dell’Olimpico. Nel giorno precedente gli azzurri erano tornati a vincere dopo il pari con la Roma e la sconfitta di Bergamo con l’Atalanta, espugnando 2-1 il “Bentegodi” di Verona grazie a una rete di Lukaku all’ultimo respiro: sì, la squadra di Antonio Conte, per nulla convincente, ha rischiato di tornare con un solo punto in tasca dalla trasferta veneta contro una squadra che ha già un piede e mezzo in cadetteria. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Napoli-Torino, i due ex turbano Conte: ma l’impresa manca dal 2009

Leggi anche: Fiorentina a Napoli per tentare l’impresa: torna Kean. Ma Conte non può perdere. Pagelle

Verona-Napoli, pronostico: Conte per la Champions, ma l'Hellas è all'ultima spiaggiaLa squadra azzurra punta a lasciarsi alle spalle la sconfitta di Bergamo, i gialloblù hanno conquistato solo un punto nelle ultime tre Con la Roma a...

Una selezione di notizie su Pronostico Napoli Torino i due ex....

Temi più discussi: Pronostico Napoli-Torino: analisi, quote e consigli; Pronostico Napoli-Torino: analisi e probabili formazioni 06/03/2026 Serie A; Napoli-Torino (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico; Cruciani su Napoli-Torino: Il mio pronostico su risultato e marcatori.

Pronostico Napoli-Torino, i due ex turbano Conte: ma l’impresa manca dal 2009Napoli-Torino è una partita di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

Il pronostico di Sabatini: Clamoroso: il Torino strapperà un punto al NapoliUna previsione controcorrente che aggiunge ulteriore attesa a un match importante per entrambe le squadre. Venerdì 6 marzo alle 20:45 il Diego Armando Maradona sarà il palcoscenico di una sfida dal pe ... tuttonapoli.net

Sabatini spiazza: “Napoli-Torino finirà 0-0” Alla vigilia della sfida del Maradona, arriva un pronostico controcorrente. Sandro Sabatini, intervenuto al podcast Numer1, si sbilancia sull’esito di Napoli-Torino. “Clamoroso, il Torino di Roberto D’Aversa strapperà u - facebook.com facebook

IL PRONOSTICO - Zazzaroni: "Vince il Napoli contro il Torino, ecco i tre marcatori" ift.tt/JewQSRP x.com