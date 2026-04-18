Le tensioni legate ai prezzi e alle rotte commerciali continuano a influenzare il panorama internazionale, con l'apertura dello Stretto di Hormuz che è stata annunciata ufficialmente. Questa novità non rappresenta ancora un accordo definitivo, né una pace stabile, ma segna un passo importante in un contesto che potrebbe richiedere ancora due anni per tornare alla normalità. La questione rimane complessa e in evoluzione.

Non è un accordo. Almeno non è ancora l’accordo che sigilla “una pace duratura”. Ma di sicuro l’annuncio dell’apertura dello Stretto di Hormuz è il primo vero passo cruciale verso la “nuova normalità” dei flussi nello Stretto. La prima condizione per la trattativa più ampia che partirà già questo week-end a quanto pare. Oltre che un buon auspicio per l’inflazione dei prossimi mesi. Lì dove il rischio Hormuz, seppure dimezzato (o comunque ridotto) non è ancora disinnescato e può pesare sui costi e sulla crescita. LE TAPPE I mercati scommettono da giorni su uno scenario di flussi ristabiliti almeno a metà a maggio e completamente entro giugno. Ma altra cosa è cancellare di colpo la cosiddetta “disruption” nelle catene di approvvigionamenti globali tracciata in questi 50 giorni di conflitto.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Prezzi, effetto Hormuz: per la normalità serviranno due anni

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Riapre lo Stretto di Hormuz e i prezzi del petrolio crollano. x.com