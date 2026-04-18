Prezzi effetto Hormuz | per la normalità serviranno due anni Ecco cosa cambia con l' accordo tra Usa e Iran

Dopo l'annuncio dell'apertura dello Stretto di Hormuz, si prevede che ci vorranno circa due anni prima che i prezzi globali tornino a livelli di normalità. L'accordo tra Stati Uniti e Iran non è ancora stato firmato e non rappresenta una pace definitiva, ma segnala comunque un passo importante in una delle zone più strategiche del Medio Oriente. La comunicazione ufficiale ha suscitato reazioni sui mercati internazionali, con conseguenze sui prezzi del petrolio.

Non è un accordo. Almeno non è ancora l’accordo che sigilla “una pace duratura”. Ma di sicuro l’annuncio dell’apertura dello Stretto di Hormuz è il primo vero passo cruciale verso la “nuova normalità” dei flussi nello Stretto. La prima condizione per la trattativa più ampia che partirà già questo week-end a quanto pare. Oltre che un buon auspicio per l’inflazione dei prossimi mesi. Lì dove il rischio Hormuz, seppure dimezzato (o comunque ridotto) non è ancora disinnescato e può pesare sui costi e sulla crescita. LE TAPPE I mercati scommettono da giorni su uno scenario di flussi ristabiliti almeno a metà a maggio e completamente entro giugno. Ma altra cosa è cancellare di colpo la cosiddetta “disruption” nelle catene di approvvigionamenti globali tracciata in questi 50 giorni di conflitto.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Prezzi, effetto Hormuz: per la normalità serviranno due anni. Ecco cosa cambia con l'accordo tra Usa e Iran Notizie correlate Leggi anche: Prezzi, effetto Hormuz: per la normalità serviranno due anni Leggi anche: Prezzi, effetto Hormuz: per la normalità serivranno due anni Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Blocco Stretto di Hormuz, cosa può succedere ora al prezzo del petrolio?; Prezzi, effetto Hormuz: per la normalità serviranno due anni; Ecco perché il blocco Usa di Hormuz rischia di devastare il mercato energetico internazionale; Cosa significherebbe un blocco navale nello Stretto di Hormuz per il commercio e i mercati. Prezzi, effetto Hormuz: per la normalità serivranno due anniNon è un accordo. Almeno non è ancora l’accordo che sigilla una pace duratura. Ma di sicuro l’annuncio dell’apertura dello Stretto di Hormuz ... ilmessaggero.it Stretto di Hormuz, annunciata riapertura totale. Cosa cambia per petrolio ed economia globaleRiapre lo Stretto di Hormuz durante la tregua. Gli effetti su petrolio, prezzi e forniture energetiche globali, cosa cambia per l’economia ... quifinanza.it Amazon sconta i controller DualSense PS5 nelle versioni Galactic Purple, White e Remix Green, con prezzi a partire da 64,99 euro. #AFF https://www.everyeye.it/notizie/3-dualsense-offerta-playstation-5-prezzo-affare-872423.htmlutm_medium=Social&utm - facebook.com facebook Riapre lo Stretto di Hormuz e i prezzi del petrolio crollano. x.com