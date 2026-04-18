Domenica 19 aprile 2026 il cielo su Roma e nel Lazio sarà caratterizzato da nuvolosità diffusa e condizioni meteorologiche variabili. La giornata si presenterà con temperature tipiche della primavera e con alcuni rovesci che interesseranno alcune zone della regione. La situazione del tempo rimarrà instabile durante tutta la giornata, con alterne fasi di sole e nuvole. Nessuna previsione di eventi estremi o fenomeni di particolare intensità.

Per la giornata di domani, domenica 19 aprile 2026, le condizioni meteorologiche su Roma e l’intera Regione Lazio saranno tipicamente primaverili con tempo variabile, nuvolosità diffusa e sporadici rovesci localizzati. Secondo le proiezioni stagionali e gli indici climatici mensili, le temperature saranno miti ma con una certa instabilità tra mattina e pomeriggio. ( sunheron.com )?? Di seguito il quadro dettagliato per Roma e ogni provincia laziale, con indicazioni sulle condizioni attese e le temperature previste.?? Roma – Capitale: Cielo Variabile con Schiarite. A Roma domani il tempo sarà variabile con ampie schiarite alternate a nuvolosità diffusa.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Previsioni Meteo Lazio – Domenica 19 Aprile 2026: Nuvolosità e Tempo Variabile su Roma e Provincia

Notizie correlate

Previsioni meteo weekend dal 17 al 19 aprile a Roma e nel Lazio: domenica qualche nuvola e temperature in caloChe tempo fa a Roma e nel Lazio in questo fine settimana: cielo sereno, ma domenica 19 aprile arrivano le nuvole.

Che tempo fa domenica 8 febbraio 2026: le previsioni meteo a Roma e nel LazioQuali sono le previsioni meteo per la giornata di domani, domenica 8 febbraio 2026: i temporali si esauriscono, ma non mancano le precipitazioni.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate; Previsioni meteo weekend dal 17 al 19 aprile a Roma e nel Lazio: domenica qualche nuvola e temperature in calo; Weekend di sole e caldo, poi la primavera va in pausa: le previsioni meteo a Viterbo e nel Lazio; Meteo a Roma e nel Lazio, weekend di sole poi arrivano pioggia e calo delle temperature.

Previsioni Meteo Lazio – Domenica 19 Aprile 2026: Nuvolosità e Tempo Variabile su Roma e ProvinciaPer la giornata di domani, domenica 19 aprile 2026, le condizioni meteorologiche su Roma e l’intera Regione Lazio saranno tipicamente primaverili con ... romadailynews.it

Previsioni meteo weekend dal 17 al 19 aprile a Roma e nel Lazio: domenica qualche nuvola e temperature in caloChe tempo fa a Roma e nel Lazio in questo fine settimana: cielo sereno, ma domenica 19 aprile arrivano le nuvole ... fanpage.it

Previsioni meteo weekend dal 17 al 19 aprile a Roma e nel Lazio - facebook.com facebook