Prevenzione e consapevolezza | partecipato seminario sul tumore al seno alla Borsa Merci

Nella giornata del 18 aprile 2026 si è svolto presso la Borsa Merci di Arezzo un seminario dedicato alla prevenzione e alla consapevolezza sul tumore al seno. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi professionisti e cittadini interessati, con interventi che hanno affrontato temi legati alla diagnosi precoce e alle pratiche di prevenzione. La discussione si è concentrata sull’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa patologia.

Arezzo, 18 aprile 2026 – . Esperti, medici e istituzioni a confronto per promuovere diagnosi precoce, corretti stili di vita e il ruolo della psicologia nei percorsi di prevenzione e cura Ampia partecipazione e grande attenzione stamani alla Borsa Merci di Arezzo per il seminario “Superare l’ostacolo della paura”, promosso dalla FNP CISL Arezzo insieme al Coordinamento di Genere e ad ANTEAS, con la collaborazione dell’Azienda USL Toscana Sud Est e del CALCIT. Un incontro aperto alla cittadinanza che ha visto la presenza di specialisti del Dipartimento oncologico e di numerosi cittadini, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione e superare paure e resistenze ancora troppo diffuse, in particolare sul tumore al seno.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prevenzione e consapevolezza: partecipato seminario sul tumore al seno alla Borsa Merci Notizie correlate Leggi anche: Prevenzione e consapevolezza, la Fnp Cisl Arezzo promuove un seminario sul tumore al seno