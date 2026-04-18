Un artigiano è morto dopo essere caduto da un tetto mentre stava eseguendo lavori di manutenzione su un’abitazione. L’incidente è avvenuto mentre cercava di sistemare le grondaie di un edificio di proprietà di un conoscente. L’uomo, padre di sei figli, è precipitato nel vuoto ed è deceduto sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Si era arrampicato sul tetto di un’abitazione di un conoscente per organizzare un intervento di manutenzione delle grondaie, quando all’improvviso è precipitato nel vuoto. Tragica fine per Massimiliano Lauro, 45 anni, padre di sei figli di casa a Gavardo. L’uomo, originario del Sudan ma in Italia sin da bambino, è morto giovedì scorso a Ospitaletto, in via Tobagi, dove si era recato per eseguire un lavoro. Artigiano operativo per manutenzione e pulizia di tetti e canne fumarie, la vittima era stata contattata dal proprietario della villetta in questione per liberare le grondaie ostruite. Una volta sul tetto, durante il sopralluogo, ha perso l’equilibrio ed è scivolato da un’altezza di una decina di metri.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Precipita da un tetto. Muore artigiano. Era padre di sei figli

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