polo comunale dalla regione 800mila euro

La Giunta regionale ha approvato un contributo di 800mila euro destinato al Comune di San Casciano, con una delibera proposta dal presidente Eugenio Giani. La somma è destinata alla realizzazione di un nuovo polo comunale. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla Regione attraverso un documento ufficiale, che ha dato il via libera al finanziamento straordinario.

Ottocentomila euro dalla Regione per il nuovo polo comunale. Con una delibera proposta dal presidente Eugenio Giani, la Giunta regionale ha dato il via libera a un contributo straordinario di 800mila euro destinato al Comune di San Casciano. Il finanziamento è il tassello decisivo per completare la trasformazione delle ex officine grafiche Stianti in una sede istituzionale che promette di essere all’avanguardia. L’intervento, dal valore complessivo di oltre 5,1 milioni di euro, rappresenta un modello di rigenerazione urbana. Il nuovo edificio sorgerà sopra l’attuale parcheggio di viale Terracini e accoperà gli uffici comunali in una struttura progettata secondo i più rigidi standard europei: massima efficienza energetica, impiego di rinnovabili e comfort acustico.🔗 Leggi su Lanazione.it

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