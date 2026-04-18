Pier Carlo Iacopini ha annunciato che il progetto “Noi Ripartiamo” prevede di destinare fondi direttamente alle famiglie per favorire l’accesso allo sport. In particolare, il Gruppo Sportivo Valanga organizza uscite sulla neve per bambini che non hanno mai visto la neve. Il progetto è supportato dalla Fondazione Laureus Italia e realizzato in collaborazione con un altro ente, senza specificare i nomi.

«Il Valanga è nato nel 1968. Eravamo ragazzini, tutti quanti. Avevamo 17-18 anni. È nato in una zona di Torino molto particolare, nella zona Nord della città, un quartiere popolare di dipendenti, allora, della Fiat, e non erano quelli che stavano meglio. Il gruppo è nato, come in quel periodo si faceva normalmente, in un oratorio, il San Giuseppe Capasso, da 3 o 4 ragazzini come me. Non avevamo soldi, eravamo e siamo ancora appassionati della montagna, abbiamo detto cosa possiamo fare per andare in montagna e pagare il meno possibile? Abbiamo detto creiamo un club, un gruppo che dia la possibilità a tutti, ottimizzando i costi, ottimizzando i prezzi, di andare in montagna a sciare».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pier Carlo Iacopini: «Lo sport per tutti? Fondi direttamente alle famiglie. Con il Gruppo Sportivo Valanga portiamo a sciare i bambini che non hanno mai visto la neve»

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Si parla di: Il progetto Noi ripartiamo è in nomination ai Laureus World Sports Awards; Dalla periferia di Torino agli Oscar dello Sport: Il sogno mondiale di Noi Ripartiamo.